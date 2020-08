Daniela Sbrollini è nata in provincia di Brindisi. «Ma da più di 30 anni vivo in questa splendida regione», dice la senatrice di Italia Viva, partito che la candida a governatrice insieme a Civica per il Veneto, Partito Socialista Italiano e Partito Repubblicano Italiano. «Una squadra tosta spiega che rappresenta un mix perfetto tra esperienza ed entusiasmo. Molti i giovani che si cimentano nella corsa per il Consiglio regionale, insieme ad amministratori e professionisti più maturi che portano il bagaglio dell'esperienza». La 48enne, dipendente di Anci Veneto, è entrata in Parlamento nel 2008 con il Partito Democratico ma ha poi seguito Matteo Renzi nella sua nuova compagine, che si presenta alle urne del 20 e 21 settembre al di fuori della coalizione di centrosinistra. «Noi unica alternativa alla destra o alla sinistra a 5 stelle», sottolinea Sbrollini, che nelle scorse settimane aveva chiesto di «spostare i seggi dalle scuole, aiutando i Comuni e i dirigenti scolastici con 2 milioni di euro» e tuttora ribadisce il concetto: «Salvare le scuole dal voto si può e si deve. Non è davvero tempo di rassegnarsi e gettare la spugna. C'è un mese ancora e si può usare bene per migliaia di bambini e ragazzi». (a.pe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA