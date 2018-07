Dalla Ue l'ok al marchio igp per la Pitina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICONOSCIMENTOPORDENONE Non è un salume, ma nemmeno una polpetta vera e propria. È proprio questa la forza della pitina, da ieri nuovo prodotto Igp riconosciuto dall'Unione europea. È caratteristica delle valli impervie delle montagne pordenonesi, dove nacque centinaia di anni fa: chiuse e difficilmente raggiungibili, quelle zone necessitavano di un prodotto che si conservasse per lunghi mesi anche nelle malghe d'alta quota. Non, dunque, carne di maiale, rara e pregiata, ma di camoscio, capriolo o selvaggina cacciata (da qualcuno anche...