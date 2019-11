Dalla telefonia ai cosmetici, ecco chi è il manager (con Miss Italia nel cuore)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Vincenzo Novari, il nuovo amministratore delegato del comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina, è considerato un manager a tutto tondo.Genovese, 60 anni, laureato in Economia aziendale all'università di Genova, Novari è stato amministratore delegato di 3Italia dal 2001 al 2016, fino alla fusione con Wind.Ha iniziato a lavorare nel 1987 presso Parfume et Collections (gruppo L'Oréal) come direttore marketing. È rimasto in L'Oréal fino al 1992, poi dal 1993-1995 è entrato nel Gruppo Danone (Johnson...