GLI INVESTIMENTI

VENEZIA Un piano di investimenti per lo sviluppo dell'economia e del turismo. È quello illustrato al Meeting di Rimini da Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale del gruppo Fs Italiane. Un programma che riguarda tutta l'Italia, ma che presenta una declinazione particolare in Veneto.

GLI AFFARI

Ha detto Battisti: «Sarà fondamentale ripensare all'offerta dell'esperienza di viaggio, mettendo al centro le persone e la sicurezza sanitaria, rivedendo il modello sui traffici business e leisure, riscoprendo anche forme di turismo lento attraverso i treni notte e i treni storici, e ridistribuendo i flussi turistici». Non a caso Rfi ha firmato il contratto di avvio dei lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità Verona-Vicenza, prima fase dei tre lotti funzionali dell'asse Verona-Padova, a proseguimento della Brescia-Verona in corso di realizzazione. Il nuovo tracciato, la cui attivazione è prevista entro il 2027, collegherà le aree urbane scaligera e berica, promuovendo l'utilizzo del treno e il passaggio da gomma a ferro nel settore merci. Quanto ai flussi turistici citati dall'ad, il gruppo Fs ha lanciato i servizi integrati fra treno e bus. Ad esempio il Chioggia Sottomarina Link offre 60 collegamenti Busitalia Veneto al giorno dalla stazione di Padova alle spiagge. Allo stesso modo, Jesolo Link ne propone 65 fra lo scalo di Mestre e il litorale. In maniera analoga, Cortina Link ne garantisce 9 dal lunedì al sabato fra Calalzo di Cadore e la Regina delle Dolomiti.

LE MERCI

Battisti ha poi sottolineato che «nel trasporto pubblico locale bisogna puntare alla completa mobilità elettrica, mentre nel trasporto delle merci sarà fondamentale accorciare la filiera degli approvvigionamenti». I lavori di Rfi per l'elettrificazione delle linee Camposampiero-Bassano e Castelfranco-Montebelluna si sono conclusi ed è stata avviata la procedura per la messa in servizio entro l'anno, quando saranno chiusi anche i cantieri per la linea Conegliano-Vittorio-Belluno. Per il trasporto delle merci, infine, è appena stato pubblicato il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione del tratto di linea Fortezza-Ponte Gardena, naturale prosecuzione della galleria di base del Brennero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA