Dal tailleur alla mimetica: la manager va in missione

LA STORIADal tailleur alla mimetica, il passo può essere breve. Soprattutto se compiuto con gli anfibi, più che con gli stiletti da lasciare nella scarpiera, almeno per qualche mese all'anno: giusto il tempo di andare in un teatro internazionale e preparare una missione di pace, per poi tornare all'ufficio e alla famiglia in attesa della prossima chiamata. Un cambio di vita per cui è ormai pronta la manager Marina, nata e cresciuta a Conegliano ma da tempo adottata da Padova, dov'è stata anche componente della giunta Bitonci: il...