Dal museo alla pista ciclabile, come sfruttare l'opera

VENEZIA Il Mose potrebbe non essere solo un costo, ma anche produrre del reddito. E le idee su come far fruttare il sistema lagunare, con le sue dighe mobili, non mancano: dalla creazione di una città delle arti e della scienza con poli museali e di ricerca, alla creazione di una pista ciclabile che sfrutti i cassoni subacquei del Mose. A mettere nero su bianco una serie di ipotesi di valorizzazione ci ha pensato il provveditore alle opere pubbliche del Triveneto, Roberto Linetti, nella sua proposta di Ente gestore della laguna di Venezia,...