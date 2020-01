Dal mondo della cultura un unico coro «Con lui l'ente è cresciuto, deve restare»

LE REAZIONI

VENEZIA La città è un coro solo, tutto schierato a sostegno di Paolo Baratta e della sua riconferma alla guida della Biennale di Venezia. Se fino a ieri le voci erano quelle della politica, da ieri si è mosso anche il mondo della cultura e dagli atenei e la musica non cambia.

«Baratta è stato un presidente che migliore non poteva essere - commenta il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi - e lo sarebbe ancora. Negli anni la Biennale è cresciuta, ci sono state novità importanti ed è nato un percorso di grande visione nella selezioni di eventi. È una storia di successo, di intelligenza acuta e di una persona colta con grande capacità fattiva. Fossi il ministro non vedrei ragioni per non confermare una posizione come quella di Paolo Baratta». Se però si andasse verso un'altra direzione, per Bugliesi è «importante la coerenza con passato, presente e futuro di Venezia. La Biennale è stato moltiplicatore di successo per la città, chi la guida deve interpretare lo spirito della città, che ha specifiche ben precise».

RISULTATI

L'eco arriva anche da Alberto Ferlenga, rettore di Iuav: «Se il ragionamento su un'istituzione e sulla persona che l'ha retto si fa a partire dai risultati, che ci sono stati e sono stati importanti in tutti i settori, non c'è altro da aggiungere - spiega - Quanto fatto dal presidente Baratta segna un punto molto alto nella storia dell'istituzione: l'apice della sua fama nel mondo. L'avrebbe potuto fare qualcun altro? Forse, ma l'ha fatto lui».

Il numero uno dello Iuav ha parlato anche del toto-nomi: «Cacciari avrebbe qualità e titoli per farlo, gli altri (Walter Veltroni, Cristiano Chiarot e Giovanna Melandri, ndr) un po' meno. Ci vuole capacità di saperne qualcosa in settori diversi, poi una visione economica e sapere e pensare che la Biennale è in una città particolare come Venezia. Forse non serve un politico, ma una persona che nel suo curriculum risponda a diverse caratteristiche. Nemmeno uno specialista - chiude Ferlenga - ma una persona capace di gestire una macchina complessa e importante in grado di proporre il meglio in settori differenti».

«I rapporti tra la Biennale e l'Accademia sono sempre stati ottimi e in particolare quelli con il presidente Baratta, che gode di stima e ammirazione condivise da tutti in Accademia - commenta Fabio Moretti, presidente dell'Accademia delle Belle Arti - Ci uniamo all'appello per la sua riconferma, sempre nel rispetto dei ruoli. Ma se dovesse rimanere Baratta noi ne saremmo oltremodo felici».

CONSENSI

Applausi a scena aperta per Baratta arrivano anche dalla Fenice a firma del soprintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina: «Lo considero un maestro, tutte la mattine mi domando se somiglio a lui - ammette Ortombina - Vorrei essere in grado di assicurare alla Fenice le risorse che lui ha saputo portare alla Biennale. In questi anni l'avere fatto molto bene per la Biennale ha fatto molto bene a Venezia. I nomi che sono usciti, sono tutte persone di alto spessore. Ma è importante sapere che la Biennale è a Venezia, non si può prescindere dall'interazione con la città».

Sulla stessa lunghezza d'onda Gianpaolo Scarante, presidente dell'Ateneo Veneto: «Con Baratta la Biennale ha raggiunto livelli di eccellenza che l'hanno resa una delle più importanti istituzioni culturali al mondo. Se la decisione sarà diversa dalla sua riconferma, mi auguro che la futura presidenza mantenga le caratteristiche di qualità e indipendenza nell'interesse della nostra città e dell'intero Paese».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

