Dal Cansiglio l'abete bianco per il Quirinale

VENEZIA Arrivano dal Cansiglio e dal Primiero gli abeti bianchi arrivati al Quirinale per questo Natale.Lo annuncia una nota della Presidenza della Repubblica.«Provengono da foreste certificate PEFC del Veneto e della Provincia di Trento, entrambe attraversate e distrutte dalla recente e rovinosa tempesta di fine ottobre chiamata Vaia, gli alberi collocati al Palazzo del Quirinale e presso la tenuta di Castelporziano per il Natale 2018 - recita la nota del Quirinale - La Presidenza della Repubblica infatti, per il tramite dell'organismo di...