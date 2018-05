Dal brevetto alla chiusura, parabola di un'impresa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VERONA La storia della Melegatti, azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto, comincia a Verona nel 1894. Quell'anno Domenico Melegatti fonda l'impresa in un'antica pasticceria in corso Porta Borsari e ottiene dal ministero dell'Agricoltura e Commercio del Regno d'Italia il brevetto del pandoro. Alla specialità della casa si affiancano ben presto panettoni, colombe pasquali, torte e croissant. Ma è soprattutto quella prima creazione, inizialmente pensata per essere consumata tutto l'anno, a dare un forte impulso alla crescita della ditta. Il...