L'attacco al governo Conte parte da Rovigo. Dal capoluogo polesano venerdì 24 luglio Gianluigi Paragone (foto) lancerà ufficialmente la sua nuova formazione politica e svelerà nome e simbolo, finora tenuti coperti. Italexit, questo il probabile nome, ha come programma il ritorno alla lira e l'uscita del Paese dall'Unione europea. La scelta di partire da Rovigo sembra sia dovuta anche all'attenzione che la formazione politica sta suscitando in Polesine e in Veneto. Gianluigi Paragone, giornalista e conduttore televisivo, è stato eletto senatore con il Movimento 5 Stelle nel 2018, rimanendovi fino al dicembre 2019, quando ha votato in dissenso dal suo partito contro la legge di Bilancio.

Non ha mai nascosto i suoi malumori per la scelta dei 5S di allearsi con il Pd, arrivando a un passo dalle dimissioni da parlamentare alla vigilia del voto di fiducia al secondo Governo Conte. Rimasto a Palazzo Madama, dopo l'esclusione dal gruppo pentastellato, a giugno è uscito allo scoperto con l'obiettivo di realizzare la Brexit all'italiana.

La platea a cui si rivolgerà Italexit sono soprattutto i grillini delusi da Di Maio e Di Battista, oltre a quella parte di elettorato che cerca un riferimento politico euroscettico, sullo stampo del Brexit Party di Nigel Farage.

