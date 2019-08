CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Da piccola Maria Cristina Piovesana voleva fare la parrucchiera. In realtà l'incontro con i bigodini non si è mai avverato e quando ha finito il liceo linguistico a Oderzo, incerta tra Lingue, Storia e Filosofia, si è sentita chiedere dal padre: perché non vieni qua? Qua era A.L.F. Uno, un'azienda nata nel 1951 come cooperativa artigiana: «Mio padre aveva cominciato a lavorare lì molto giovane come operaio, poi quando i soci hanno deciso di vendere, è subentrato con suo fratello». All'epoca producevano manufatti in legno, mestoli e...