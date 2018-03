Da Palazzo Balbi 781.500 euro per comprare auto pulite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I BANDIVENEZIA In Veneto cresce la sensibilità ambientale. All'ultimo bando per rottamare i vecchi autoveicoli inquinanti e usufruire di un contributo regionale per comprarsi un'auto pulita si sono fatti avanti 305 cittadini, anche se solo 273 hanno potuto accedere ai fondi pubblici. In compenso il bando per i Comuni per realizzare progetti di bike sharing continua a restare dal 2014 sulla carta perché la Regione Veneto non ha trovato i fondi.AUTO ELETTRICHESul Bur di venerdì scorso è stato pubblicato il decreto con l'elenco dei 273 veneti...