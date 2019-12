Da Napoli per la rapina di Natale, manette alla banda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPORDENONE Una banda composta da sette persone, tutte di origine campana, che stava preparando una rapina nel nord Italia per le festeività, è stata decapitata da un'indagine avviata dalla Polizia di Stato di Pordenone. «Mangiamo il capitone a Natale», aveva detto uno dei banditi intercettati nell'ambito delle indagini condotte dalle Squadre Mobili di Pordenone, Venezia, Varese e Napoli. Un altro aveva pensato alla famiglia: «Così faccio contenta mia moglie». Ma non è andata come speravano. Il capobanda, il 41enne Vincenzo...