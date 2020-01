Da giorni i sindaci del Veneto sono in rivolta, per il taglio di 7.782.958,70 euro del Fondo di solidarietà comunale, un sistema composto di due parti: l'una è la perequazione ed è basata sul rapporto tra fabbisogni standard e capacità fiscale; l'altra è alimentata da quote versate e ricevute dai municipi a seconda delle proprie spese e risorse storiche. La modifica dei criteri di riparto ha finito paradossalmente per danneggiare proprio le amministrazioni virtuose, largamente maggioritarie a queste latitudini. «Capisco bene l'amarezza dei colleghi e sono anch'io tra quelli che dovrebbero arrabbiarsi, visto che il mio ente perde 380.000 euro, pur avendo metà del finanziamento al trasporto pubblico locale di Firenze e Bologna e il rapporto tra personale e popolazione più basso di tutti i capoluoghi di regione», dice Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale Comuni italiani, presente al tavolo della Conferenza Stato-Città che ha definito i nuovi calcoli.

È vero che, a livello nazionale, Anci avrebbe penalizzato le formiche perché deve rappresentare tutti, anche le cicale, al punto che i soldi tolti al Veneto andrebbero ai Comuni a rischio default?

«Assolutamente no, gli enti in dissesto sono 180 e non c'entrano proprio nulla, come dimostra il caso di Napoli che è in pre-dissesto eppure subisce una decurtazione del Fondo. In tutto i Comuni che ci perdono sono 4.200, quelli che ci guadagnano 2.400. Non si tratta di Nord contro Sud o di grandi contro piccoli: il nodo è legato al sistema perequativo».

Ce lo spiega?

«Di per sé il principio sarebbe giusto e legittimo: se in un dato Comune il costo dei servizi è inferiore all'incasso dei tributi, la differenza viene versata nel Fondo; se invece avviene il contrario, cioè il Comune incamera meno di quanto spende, allora viene aiutato dal Fondo. Il punto è che, secondo la Costituzione, questo dovrebbe avvenire sulla base dei Livelli essenziali di prestazione, che però dopo vent'anni non sono ancora stati individuati. In assenza dei Lep, sarebbe stato devastante alzare già nel 2020 dal 45% all'85%, com'era stato precedentemente previsto, la quota di ripartizione del Fondo calcolata in base alla perequazione. Per questo abbiamo concordato di passare quest'anno al 50% e di spostare l'obiettivo del 100% dal 2021 al 2030. Al tempo stesso, comunque, abbiamo raddoppiato l'importo da perequare: da 14 a 28 miliardi».

Ma questi accorgimenti si traducono in un boomerang per i municipi più oculati.

«Su questo incidono altri due problemi. Il primo è che la Costituzione aveva previsto non solo una perequazione orizzontale, che è appunto quella che i Comuni si gestiscono fra di loro, ma pure una perequazione verticale, da realizzare con un'iniezione di risorse da parte dello Stato. Invece su questo lo Stato sta lasciando i sindaci da soli, il che diventa ancora più pesante considerando che questo meccanismo è partito nel 2013 e cioè nel periodo peggiore per gli enti locali, visto che tra 2005 e 2011 avevano già subìto tagli diretti per 9 miliardi di euro, più altri 4 miliardi di tagli indiretti tra Patto di stabilità e Fondo crediti dubbia esigibilità. Speriamo che, prima o poi, il nostro ricorso alla Consulta vada a buon fine».

Il secondo problema?

«Roma. Non dico che non bisogna aiutare la Capitale, ma lo Stato dovrebbe pensarci con una legge apposita, senza tenerla all'interno del Fondo di perequazione. Chiaro che invece così la metropoli fa da calamita dei soldi ceduti da molti altri Comuni (stando ai numeri riferiti da Anci Veneto, nel 2020 otterrà 13.157.227 euro in più, ndr.)».

Nessuna buona notizia, quindi?

«Ma no, qualcosa c'è. Per esempio abbiamo cancellato l'assurdità per cui, secondo le previsioni precedenti, per non causare problemi a un Comune che non poteva aumentare le tasse e che subìva i tagli, nel caso in cui non avesse avuto fino ad allora un asilo nido, sarebbe dovuto restare per sempre con zero asili nido. Inoltre siamo riusciti a strappare 25 milioni per tamponare gli effetti delle decurtazioni: in pratica con un algoritmo individuiamo i Comuni che perdono di più e, oltre una certa soglia, li rimborsiamo parzialmente. Bisognerebbe però che il Governo incrementasse questa dotazione. Ho letto proprio sul Gazzettino l'intervista al sottosegretario Achille Variati, in cui si dice disponibile a un confronto su questi temi: mi sembra una buona apertura per ragionarci su».

Variati ha proposto anche una correzione dei criteri in vista della distribuzione dei soldi recuperati dal vecchio decreto della spending review: ci state?

«Indipendentemente da come saranno ripartiti, già il fatto che i 560 milioni verranno gradualmente restituiti ai Comuni neutralizzerà un po' i danni della perequazione. Comunque riteniamo che i denari debbano essere resi in proporzione a come erano stati tolti. Li riavremo a rate: 100 milioni nel 2020, 200 nel 2021, 300 nel 2022, 330 nel 2023 e 560 nel 2024. Certo, avremmo preferito riottenerli tutti subito, ma crediamo di aver ottenuto già un risultato, perché capiamo che il percorso era stretto sia per il precedente che per l'attuale Governo».

A proposito di colori politici, da esponente del Partito Democratico, pensa che questa battaglia di Anci Veneto sia dovuta al fatto che il nuovo presidente Conte è della Lega, che non sta più a Palazzo Chigi con il Movimento 5 Stelle?

«Ma no, figuriamoci. Mario mi aveva avvisato di questo problema, perché gli erano arrivate le lamentele dei sindaci veneti, così come a me sono arrivate quelle dei colleghi pugliesi. Non è una polemica pretestuosa, il tema è reale. Per questo la nostra mobilitazione è trasversale: l'anno scorso abbiamo ottenuto lo sblocco dell'avanzo di amministrazione, quest'anno abbiamo conquistato la restituzione dei primi 100 milioni. Insomma, con ogni Governo cerchiamo di portare a casa qualcosa».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

