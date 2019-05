Cultura, approvata la legge-quadro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Da ieri il Veneto ha una legge-quadro sulla cultura. Nel pomeriggio il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il testo che individua una linea strategica unica. «Viene riconosciuto alla cultura un valore straordinario come leva strategica, strumento di sviluppo, motore di innovazione economica e crescita sociale per il Veneto, anche in sinergia con il turismo», ha sottolineato il relatore zaiano Alberto Villanova (in foto). «Passiamo dal finanziamento dei soggetti al finanziamento dei progetti, emanando bandi che siano...