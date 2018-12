Cronicità, medicina di gruppo, addetti: il Pd annuncia battaglia in Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Non autosufficienza e cronicità, medicina di gruppo integrata, personale: è su questi tre fronti che il Partito Democratico annuncia battaglia da martedì prossimo, quando in Consiglio regionale comincerà la discussione sul nuovo Piano sociosanitario 2019-2023. «Il vecchio dice Claudio Sinigaglia (in foto) metteva al centro il medico di base e il territorio, mentre ora questo modello di integrazione salta e cambia completamente la presa in carico delle persone. In questo modo, i cittadini torneranno a intasare i Pronto Soccorso e...