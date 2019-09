Crociere, rotta su Ravenna e Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMESTRE «Via le grandi navi da Venezia». A forza di ripeterlo in tutte le salse e ovunque, si sono convinte e se ne vanno davvero. Le compagnie Costa e Aida, del gruppo mondiale Carnival Corporation, hanno prenotato gli approdi a Trieste e a Ravenna per tutto il 2020, per tutte le navi che abitualmente iniziano e finiscono le loro crociere alla Marittima a Venezia.Per il momento la prenotazione è doppia, nel senso che l'hanno fatta anche su Venezia ma è la prima volta che accade una cosa del genere e il segnale per il Governo e per...