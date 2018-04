CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITOVENEZIA Fondazione Cariparo: Gilberto Muraro è il nuovo presidente. Il consiglio generale di ieri lo ha eletto a larga maggioranza, 17 i favorevoli. Ne bastavano 14. Tre consiglieri hanno votato invece per il candidato alternativo Francesco Moschetti, che nei giorni scorsi ha chiesto al Ministero dell'economia e delle Finanze un parere sull'eleggibilità di Muraro dopo che sia l'Acri che la Fondazione avevano dato il via libera alla nomina. Il problema posto da Moschetti - consigliere di Cariparo, ieri non ha partecipato alle votazioni...