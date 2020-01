Crediti edilizi, così funzionerà il mercato delle demolizioni e ricostruzioni venete

IN COMMISSIONE

VENEZIA Abbattere 500 metri cubi vecchi e brutti in periferia, per ricostruirne 325 nuovi e belli in centro. Servirà la bacchetta magica? No, basterà applicare l'algoritmo che regola i crediti edilizi da rinaturalizzazione, cioè la chiave di volta del Piano Casa approvato nel 2019 che in realtà si chiama Veneto 2050, anno indicato dall'Unione Europea per raggiungere l'obiettivo dell'azzeramento del consumo del suolo: il sistema dovrebbe entrare a pieno regime nei primi mesi del 2021, secondo quanto trapela alla vigilia della seduta della commissione Territorio in Consiglio regionale.

IL PROVVEDIMENTO

Domani l'organismo presieduto dallo zaiano Francesco Calzavara sarà infatti chiamato ad esprimere il proprio parere al provvedimento, che successivamente verrà riportato in Giunta dall'assessore leghista Cristiano Corazzari. Si tratta del regolamento attuativo della legge approvata nel marzo dello scorso anno, quella che secondo la Confartigianato potrebbe generare un giro d'affari tra i 2,75 e i 6,6 miliardi nel prossimo decennio, secondo due linee a suo tempo così riassunte da Calzavara: «Da un lato detta nuove regole per gli ampliamenti degli edifici esistenti, fissandone i tetti massimi; dall'altro incentiva la demolizione e la ricostruzione, introducendo delle premialità».

IL MECCANISMO

Ecco dunque i crediti edilizi da rinaturalizzazione, cioè le volumetrie rimesse in circolo dopo l'abbattimento dei manufatti incongrui, che tali dovranno essere qualificati da ciascun Comune sul proprio territorio. «Sostanzialmente si tratta di un meccanismo di pulizia del paesaggio spiega Calzavara che rappresenta una sperimentazione a livello nazionale e che avviene in due momenti. Il primo è il decollo delle cubature, cioè la loro demolizione , a cui segue la rinaturalizzazione del terreno, che in pratica torna ad essere permeabile come in origine. Il secondo è una sorta di atterraggo: quelle volumetrie vengono riedificate da un'altra parte, in misura quantitativamente inferiore, ma assumendo un diverso valore».

I PARAMETRI

L'effetto dello spostamento sarà calcolato attraverso l'algoritmo, in cui interverranno diversi parametri: la consistenza del manufatto incongruo, il coefficiente di conversione alla destinazione residenziale, la riduzione da applicare agli edifici produttivi o commerciali, la valutazione della localizzazione, la stima dei costi di demolizione, rinaturalizzazione e bonifica ambientale. Esempio citato da Calzavara: «I 500 metri cubi di una vecchia casetta nella campagna jesolana scenderanno a 450 per il solo effetto dell'abbattimento, dopodiché assumeranno un valore ancora diverso a seconda della destinazione finale: un conto è Jesolo Paese, un altro è il fronte mare». Dopo il via libera della Giunta, che dovrebbe arrivare a febbraio, i municipi avranno dodici mesi di tempo per istituire i rispettivi registri dei crediti. Ciascuna amministrazione locale deciderà come quantificarne il peso: secondo le stime dell'Osservatorio del mercato immobiliare che fa capo all'Agenzia delle entrate, oppure in base al valore Imu, o con un metodo misto.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA