Crac Popolare Vicenza in aula bunker In bilico la presenza di mille parti civili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOVENEZIA Attraversando gli enormi cancelli blindati dell'aula bunker, per qualcuno, tra avvocati e magistrati, l'effetto Amarcord sarà stato inevitabile. A cominciare da Gianni Pipeschi, pubblico ministero titolare dell'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza, che qui in passato aveva rappresentato la pubblica accusa in processi delicati come quello, a fine anni 90, al colonnello Mauro Petrassi, ex comandante del nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza, imputato principale di una maxi inchiesta per tangenti...