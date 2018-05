Crac Crediveneto, denuncia in Procura di 200 ex soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BANCHEPADOVA Sul caso Crediveneto venerdì prossimo non ci sarà solo la manifestazione a Montagnana davanti alla sede dell'istituto, ma anche un sit-in a Padova fuori dal Palazzo di Giustizia. Il gruppo difesa soci dell'ex Banca di credito cooperativo, infatti, si è dato appuntamento per le 11.30 del 4 maggio, in concomitanza con il deposito di una denuncia collettiva nei confronti dei componenti dei consigli di amministrazione, dei collegi sindacali e dei revisori dei conti. Al centro della protesta c'è il tracollo della Bcc, in...