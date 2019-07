«Costretto a lasciare il paese per quella foto sotto l'epigrafe»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOJESOLO Come rovinarsi la vita per una leggerezza. Un'idiozia, una goliardata tra amici postata su Facebook, e da un giorno all'altro un uomo di 33 anni, padre, titolare di un locale, si ritrova a finire nel mirino della furia social. Odio e violenza sfociati in una vera e propria aggressione, in pieno giorno, proprio davanti al suo locale. «Troppe minacce, lascio il paese e chiuderò il bar». Abbasserà la serranda e farà le valigie, quindi, e tutto per quella foto con le braccia conserte sotto l'epigrafe di una delle quattro vittime...