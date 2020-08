LA POLEMICA

VENEZIA «Quando si tratta della salute delle persone e dell'ambiente i toni da campagna elettorale andrebbero evitati. Dispiace quanto in queste ore è stato detto a proposito dei Pfas dall'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, cercando di scaricare sul ministero dell'Ambiente le responsabilità che non gli competono e generando confusione, se non allarme, fra i cittadini». È quanto afferma il ministro dell'Ambiente Sergio Costa dopo che l'assessore Bottacin l'aveva invitato, per l'ennesima volta, a fissare limiti restrittivi per i Pfas «proprio come ha fatto la Regione Veneto».

I LIVELLI

«Voglio fare chiarezza su un tema molto complesso ma di grande importanza - ha detto Costa - per il quale dall'inizio del mio mandato come ministro dell'Ambiente mi sono attivamente speso sia in sede europea che italiana». L'Italia, ha detto, è stata in prima fila in Europa, «nel pretendere massima ambizione sui Pfas, con una negoziazione difficile ma che non è mai arretrata di un passo. Il successo dell'azione in Europa ci ha spianato la strada per poter intervenire attraverso il Collegato ambientale 2020', al quale ho lavorato insieme al sottosegretario Morassut in questi mesi, anche nel nostro Paese con più facilità». La questione prevede due livelli: uno nazionale, chiarisce il ministro, «che disegna il perimetro entro il quale l'Italia si muove (cosa che si sta facendo nel Collegato per la prima volta nella storia del Paese) ed uno regionale che deve leggere le singole situazioni locali che si differenziano per aree geografiche».

