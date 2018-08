Così Udine vuol mangiare Pordenone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROPORDENONE Dopo oltre un anno di furibonda guerra sulle sponde del fiume Tagliamento, alla fine il matrimonio tra Pordenone e Udine sull'unificazione della Camera di commercio si è celebrato. Ma sono nozze - per ammissione degli stessi sposi - a tempo determinato: entro un anno, non appena la Regione Friuli Venezia Giulia come ha promesso il governatore Massimiliano Fedriga porterà a casa l'autonomia decisionale in materia di organizzazione della rete degli enti camerali, le due Camere potrebbero tornare a dividersi sull'altare di...