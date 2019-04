Cosa sono i contenitori del plasma che pesano oltre 300 tonnellate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tutto parte dagli isotopi di deuterio e trizio, che sono atomi di idrogeno. Se si fanno scontrare nel plasma, ossia in un gas ionizzato neutro di elettroni e ioni, riscaldato a temperature di milioni di gradi, producono energia da fusione termonucleare. Il problema è che non esiste alcuna scatola in grado di contenere un plasma così caldo. Per cui si sono inventati la bobina toroidale che serve a produrre un campo magnetico talmente potente in grado di fare da contenitore del plasma, e non a caso di dice confinamento magnetico del plasma. Le...