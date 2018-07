Cortina, Zaia lancia l'audio-bombing

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOVENEZIA «Crediamoci, ragazzi, parliamone a tutti i livelli, con tutti coloro che conosciamo. I veneti sostengano la candidatura veneta alle Olimpiadi». L'appello di Luca Zaia è, per un vero e proprio audio-bombing, un bombardamento a favore della candidatura di Cortina Dolomiti alle Olimpiadi invernali 2026.ORE CRUCIALI«Sono ore e giornate cruciali per la nostra candidatura di Cortina,Dolomiti, Trento e Bolzano, l'hub per gli sport invernali più grande in Europa e tra i più grandi al mondo - è l'appello del governatore -...