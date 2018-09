Cortina rinuncia ai mercatini di Natale: «Meglio in Alto Adige»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOCORTINA D'AMPEZZO (BELLUNO) Cortina non avrà il mercatino tradizionale, per le prossime festività di Natale. Niente casette di legno in piazza, con l'acquisto di giocattoli, dolci, addobbi, arredi o vestiti. Per l'amministrazione comunale non è il caso di far proseguire un'iniziativa che negli anni si era sbiadita, tanto da non reggere il confronto con il vicino Alto Adige, dove l'aroma di cannella e vaniglia, fra zelten e speck, permea l'aria per un paio di mesi, dall'autunno inoltrato all'Epifania. IL CONFRONTOA Bolzano, Merano,...