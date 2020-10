CONTO ALLA ROVESCIA

BELLUNO A cento giorni dall'apertura dei Campionati del mondo di sci alpino, il prossimo 7 febbraio, la Fondazione Cortina 2021 e la Federazione italiana sport invernali hanno voluto avviare il conto alla rovescia. Lo hanno fatto con un incontro in diretta streaming, sui canali social: ospiti i campioni di sci Sofia Goggia e Dominik Paris, con Zoran Filicic e Jacopo Pozzi, che hanno condotto la conversazione. «Febbraio è dietro l'angolo; febbraio è molto lontano ha riassunto la campionessa olimpica di discesa libera a Pyeongyang 2018 speriamo di arrivarci disputando tutte le gare di Coppa del mondo». Ha colto così la generale apprensione sul regolare svolgimento di una stagione già segnata: «Non ci sarà la trasferta negli Stati Uniti e in Canada, ma il calendario non cambia di molto, poiché ci saranno più appuntamenti nelle stesse località, in Europa», ha spiegato la sciatrice bergamasca. «Noi siamo una generazione fortunata di atleti, perché abbiamo l'opportunità di vivere due grandi eventi, nel nostro amato Paese: i Mondiali di Cortina nel 2021 e le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Io voglio però considerare giorno per giorno. Mi sento serena, ma so che viviamo tempi incerti, per cui ragiono di ventiquattr'ore in ventiquattro».

LE TESTIMONIANZE

Dominik Paris ha ricordato il suo duro impegno per recuperare l'infortunio, che lo ha bloccato lo scorso inverno: «Ero a casa, con tanto lavoro da fare, intense sedute di fisioterapia, per rientrare nel miglior modo possibile. È stato un periodo pesante, che ho vissuto isolato, nella mia Val d'Ultimo, per tutta la primavera, per cui non ho avuto contatti con l'esterno». Nessuno fa riferimento esplicito, per scaramanzia, ma c'è la diffusa apprensione sul regolare svolgimento dei Mondiali, fra poco più di tre mesi. L'emergenza sanitaria Covid19 potrebbe quantomeno costringere a disputare le gare a porte chiuse, senza pubblico, come sta accadendo per la Coppa del mondo: è stato così a Soelden, in Austria.

L'EMERGENZA

È una condizione già preannunciata per alcuni dei maggiori appuntamenti del calendario, in Svizzera e in Austria, Francia, dopo che Stati Uniti e Canada hanno dovuto rinunciare alle loro gare. Lo spettacolo proposto ieri da Fondazione e Fisi si è dipanato per 45 minuti, fra immagini coinvolgenti delle piste della Tofana e del Col Druscié, che accoglieranno le gare, e accenni alla storia dello sci, ai personaggi più grandi, soprattutto italiani, al cambiamento dei materiali. Tanti i numeri, attorno al 100 iconico: ecco allora 64 anni fra le Olimpiadi di Cortina 1956 e questo nuovo evento; ecco i 5 Mondiali in Italia, l'ultimo a Bormio, 15 anni fa. Ecco i 100 anni di Gianni Rodari, così bravo a raccontare le storie.

L'IMPEGNO DELLA FONDAZIONE

E Cortina vivrà la sua, di storia. L'imprenditore veneto Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, assicura: «Affrontiamo con grinta e fiducia queste ultime settimane che ci separano dal nostro traguardo iridato. Non ci auguravamo certo di affrontare quest'ultima fase nel pieno di una pandemia, ma stiamo facendo ogni sforzo per organizzare l'evento in piena sicurezza e poter portare le bellezze di Cortina e la forza sportiva del nostro Paese alla ribalta internazionale». Tra detto e non detto, c'è comunque il timore di nuove restrizioni: «Continuiamo ad analizzare tutte le opportunità, preparandoci a tutti gli scenari possibili, che potrebbero prospettarsi di qui al prossimo febbraio. Questi cento giorni ai Mondiali sono il segno della resistenza, della resilienza e della caparbietà del team Cortina 2021 e della grande fiducia di tutto il territorio in questo appuntamento da lungo tempo atteso». Sulla Tofana si sta completando la sistemazione della pista Labirinti; nel marzo 2019 il test dei campionati italiani assoluti ha portato alla decisione di organizzare lo slalom gigante maschile su questo storico tracciato. Ora si aspetta soltanto la neve, o almeno il freddo, per cominciare l'allestimento delle piste e delle due aree d'arrivo, alla base del Col Druscié per gli slalom, a Rumerlo per tutte le altre discipline.

Marco Dibona

