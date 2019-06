Corsini: «Separare i destini di Spv e Tav»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA «Separare i destini della Spv e della Tav». Tradotto: accelerare il più possibile i lavori per l'interconnessione tra la Superstrada Pedemontana Veneta e l'autostrada Brescia-Padova, a prescindere dalla partita dell'Alta Velocità. È questa la soluzione che il commissario Marco Corsini propone per uscire dallo stallo in cui si è infilata l'infrastruttura, destinata a collegare Spresiano (Treviso) con Montecchio Maggiore (Vicenza), dove si rinfocola lo scontro con il comitato degli oppositori.IL RAMMARICOCom'è emerso in...