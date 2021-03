IL CASO

CITTÀ DEL VATICANO In Germania, in alcune parrocchie, i fiori d'arancio per i gay erano già in vigore. Molti vescovi chiudevano un occhio davanti a queste celebrazioni e così le benedizioni alle coppie omosessuali si tenevano regolarmente fino ad essere una pratica ampiamente tollerata e in alcuni casi persino pubblicizzata.

A Paderborn, per esempio, l'apertura pastorale di un parroco verso le coppie gay era cosa talmente risaputa da averci scritto sopra persino un libro. Per padre Siegfried Modenbach negare la benedizione all'amore di una coppia gay non corrisponde a quello che afferma la Bibbia e teologia biblica.

«Se queste coppie hanno deciso consapevolmente di vivere una vita cristiana e quindi vogliono una cerimonia di benedizione, devono poterla avere». Tuttavia la piega che stava prendendo questa pratica nella Chiesa stava alimentando una certa ambiguità dottrinale. E non poteva andare avanti a lungo.

Ieri Papa Francesco ha diffuso un documento per il tramite della Congregazione della Dottrina della Fede, destinato a fare chiarezza, spazzare via gli equivoci che finora avevano albergato nei circoli più progressisti: «Si stanno diffondendo progetti e proposte di benedizioni per unioni di persone dello stesso».

«Dio ama ogni persona e così fa la Chiesa rifiutando ogni ingiusta discriminazione» ma, prosegue il Responsum «non e lecito impartire una benedizione a relazioni, o a partenariati anche stabili, che implicano una prassi sessuale fuori dal matrimonio (vale a dire, fuori dell'unione indissolubile di un uomo e una donna aperta di per se alla trasmissione della vita), come e il caso delle unioni fra persone dello stesso sesso. La presenza in tali relazioni di elementi positivi, che in se sono pur da apprezzare e valorizzare» escludono de facto qualsiasi «benedizione ecclesiale, poiché si trovano al servizio di una unione non ordinata al disegno del Creatore». Come dire che le coppie dello stesso sesso non rientrano nel disegno di Dio.

Il responso vaticano è maturato dalle domande inoltrate a Roma da alcuni vescovi che chiedevano se fosse lecito dare benedizioni ai gay. Gli esperti dell'ex sant'Uffizio hanno formulato con chiarezza il divieto ma siccome la materia è incandescente, la risposta fino all'ultimo è stata in sospeso e non si sapeva se venisse o meno pubblicata. Cosa che, invece, è avvenuto ieri mattina. Un fulmine a ciel sereno per quei cattolici tedeschi che da tempo speravano in riforme rivoluzionarie per avvicinare la Chiesa alla gente.

Nel frattempo, proprio in questo periodo il serratissimo dibattito sinodale tra i vescovi tedeschi per avviare riforme di peso (dal sacerdozio femminile, al celibato sacerdotale, all'elezione diretta dei vescovi, alla trasparenza) è alle battute finali. L'ombra dello scisma resta sempre dietro l'angolo.

A Roma è persino arrivata la richiesta di cambiare il Catechismo nella parte riguardante gli omosessuali. In particolare laddove il testo dice che «le persone omosessuali sono chiamate alla castità. Attraverso le virtù della padronanza di sé, educatrici della libertà interiore, mediante il sostegno, talvolta, di un'amicizia disinteressata, con la preghiera e la grazia sacramentale, possono e devono, gradatamente e risolutamente, avvicinarsi alla perfezione cristiana». Insomma niente sesso per i gay. Un peccato che tanti cattolici vorrebbero fosse emendato dal Catechismo.

Il cardinale Gerhard Mueller, teologo e già prefetto del Sant'Uffizio, davanti al divieto di benedire le coppie gay ha tirato un respiro di sollievo. E ha spiegato che «la benedizione di questi individui proprio come la benedizione di tutte le persone a prescindere dall'inclinazione sessuale è sempre un atto di grazia divina e una chiamata a vivere secondo i comandamenti. Ma la mattina della creazione, Dio ha benedetto il primo matrimonio come l'unione di un uomo e una donna. Un'unione di qualsiasi tipo, che è contraria alla volontà di Dio, non può allo stesso tempo essere dichiarata approvata da Dio».

Non solo. «Il rispetto per gli individui con determinate inclinazioni deve anche essere distinto dagli interessi di gruppi di pressione che vogliono deliberatamente imporre con la forza o con l'aiuto del lavaggio del cervello le loro opinioni alla maggioranza della società» mette in chiaro Mueller facendo riferimento alla potenza della lobby gay.

Se Mueller si congratula con Francesco per la presa di posizione chiarificatrice, monsignor Baetzing, presidente dell'episcopato tedesco, è di tutt'altro parere. . «Non sono per niente felice di questo massiccio intervento da parte del Sant'Uffizio».

Franca Giansoldati

