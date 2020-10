CONTROVERSIE

VENEZIA Elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020: l'assemblea legislativa veneta c'è, ma l'ultima parola spetta ai giudici. Dopo il ricorso al Tar di Roberta Vianello, la zaiana cacciata dal consiglio regionale del Veneto per far posto alla grillina Erika Baldin, altre carte bollate sono in arrivo. E stavolta non dalla lista Zaia Presidente, ma proprio dai pentastellati. «Stiamo consultando i legali, gli estremi ci sono, pare ci spettino due seggi anziché uno», dice Manuel Brusco, consigliere regionale veronese uscente del M5s. Il posto in più toccherebbe a lui, non a Enrico Cappelletti che, oltre che candidato governatore, era candidato anche come consigliere a Treviso.

Cos'è successo? Il verbale di proclamazione firmato dalla Corte d'appello e inviato a Palazzo Ferro Fini assegna alla lista M5s due seggi a quoziente intero. Testuale: totale seggi assegnati n. 2, seggi assegnati in base ai resti n. 0, totale seggi spettanti al gruppo n. 2. È sulla base di questi numeri riportati dalla Corte d'Appello che il M5s si appresta a fare ricorso al Tar avendo avuto un solo eletto e cioè la veneziana Erika Baldin, peraltro dichiarata eletta dopo che il M5s ha presentato una memoria sostenendo che la soglia di sbarramento da considerare era anche quella del candidato presidente: Cappelletti ha preso infatti più del 3%, mentre la sola lista M5s è sul 2,6%. Il punto è che nello stesso verbale la Corte d'Appello scrive anche il contrario e cioè: seggi spettanti al gruppo M5s 1, seggi di lista assegnati 2, seggi in eccedenza 1. E allora: a quanti seggi ha diritto il M5s?

Intanto ieri a Palazzo Ferro Fini è arrivata la lettera di rettifica della Corte d'Appello che prende atto dell'errore materiale del Tribunale di Padova che aveva raddoppiato le preferenze ai candidati. Ecco i voti personali esatti degli eletti padovani: Elisa Venturini (Forza Italia) 6.651, Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia) 5.859, Elena Ostanel (Veneto che Vogliamo) 4.479, Roberto Marcato (Lega) 11.657, Vanessa Camani (Pd) 6.098, Fabrizio Boron (Zaia Presidente) 6.588, Luciano Sandonà (Zaia Presidente) 6.011, Elisa Cavinato (Zaia Presidente) 4.356, Giulio Centenaro (Zaia Presidente) 4.110. Analoga rettifica è attesa per Fratelli d'Italia a Venezia, ma in questo per aumentare i voti.

La seduta di insediamento del consiglio regionale è confermata per giovedì prossimo 15 ottobre alle ore 13. Il giorno dopo il governatore Luca Zaia nominerà gli assessori. Ieri mattina, intanto, dopo essersi accreditati a Palazzo Ferro Fini, il candidato governatore sconfitto del centrosinistra Arturo Lorenzoni e la consigliera del M5s Erika Baldin sono andati a prendere un caffè in campo San Fantin, vicino alla Fenice. In ballo c'è la nomina dello speaker di opposizione, carica che nel 2015 non era stata varata perché era mancata l'unanimità di tutti i gruppi di minoranza. Stavolta potrebbe invece esserci l'intesa. In tal caso Lorenzoni lascerebbe a Elena Ostanel l'incarico di capogruppo del Veneto che Vogliamo, anche perché lo speaker può contare su una propria dotazione di personale. Lo schema è: la dem Francesca Zottis vicepresidente del consiglio regionale (con la benedizione della Lega, al che Laura Puppato sui social è insorta); Giacomo Possamai, mister preferenza, capogruppo Pd; Arturo Lorenzoni speaker dell'opposizione; Erika Baldin (M5s) consigliera segretaria del consiglio regionale. Pare che l'accordo sia stato raggiunto.

