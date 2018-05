Controlli anti-smog coordinati in tutta la Pianura Padana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mentre l'Italia rischia a giorni il deferimento alla Corte di giustizia Ue in tema di inquinamento atmosferico, entra in azione il monitoraggio comune anti-smog del Bacino Padano, una delle aree più inquinate d'Europa e al centro delle osservazioni dell'Unione Europea. Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Trento adottano un protocollo comune per monitorare in modo coordinato e omogeneo le azioni in campo per migliorare la qualità dell'aria.È il primo dei risultati attesi...