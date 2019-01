«Contro il calo delle nascite asili nidi gratis: per i veneti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA C'è un solo sistema per far ripartire la natalità in Veneto e, più genericamente, nel paese: bisogna aiutare le mamme. Aiutarle con i servizi. Aiutarle, anche, economicamente. In pratica, un welfare per le mamme. A partire dall'asilo nido gratuito. Queste cose le ha proposte il consigliere regionale Alberto Villanova del gruppo Zaia Presidente ancora due anni e mezzo fa, ben prima dunque del Bollettino statistico socio-economico del Veneto che, per il nono anno consecutivo, ha registrato un calo delle nascite: il 25 per cento...