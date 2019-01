Contributi regionali in agricoltura, bocciata la proposta della giunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Agricoltori avvantaggiati o penalizzati? L'interrogativo si è posto ieri durante la seduta della Prima commissione del consiglio regionale del Veneto, quando all'interno di una norma di adeguamento ordinamentale in materia di viabilità silvo-pastorale, tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese è emersa una norma che escludeva gli agricoltori da una serie di controlli per poter accedere ai contributi regionali. La norma in questione era stata proposta dalla giunta ma i consiglieri...