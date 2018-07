«Contributi in banca? Non ci fidiamo». E ora si pentono

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Il tornado che l'8 luglio 2015 rase al suolo una striscia di terra della Riviera del Brenta, portandosi via case, tetti e addirittura sgretolando una villa del Seicento, ha visto un nuovo sistema di erogazione dei risarcimenti. Solo che non tutti i cittadini all'epoca si sono fidati, restando però alla fine senza un quattrino. A raccontare questa paradossale storia è Matteo Bellomo, assessore all'Urbanistica del Comune di Dolo.IL MECCANISMO«Con il tornado - racconta Bellomo - l'allora Governo Renzi inaugurò un nuovo modo per...