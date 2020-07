LE CANDIDATURE

VENEZIA Si riunirà oggi il direttorio della Liga Veneta. Il commissario Lorenzo Fontana, il governatore Luca Zaia, la senatrice Erika Stefani, l'assessore regionale Roberto Marcato e il capogruppo consiliare Nicola Finco dovranno definire i criteri per l'ingresso in lista, in particolare per la terza e cioè quella degli amministratori, visto che per quelle della Lega e di Zaia Presidente molte caselle sono già occupate con la ricandidatura in blocco degli uscenti. Sullo sfondo della campagna elettorale e dei suoi costi, si profila un caso riguardante la legislatura in scadenza: fra leghisti e zaiani serpeggia un certo malumore per la mancata contribuzione di questi anni da parte del neo-tesserato Stefano Valdegamberi, ora esponente della componente cimbra Tzimbar Earde nel gruppo Misto ma fin dall'inizio organico alla maggioranza (tanto da esserne ora ricandidato in pectore), in virtù di una deroga concessa però soltanto a lui.

I SOLDI

Lo schema zaianleghista prevede che ciascun candidato paghi al partito 3.000 euro se è alla sua prima esperienza o 15.000 se si ripresenta, dopodiché in caso di elezione è chiamato a sborsarne altri 20.000, nonché ad effettuare un versamento volontario di 1.200 euro al mese. Fatti due conti, sono circa centomila euro in un lustro: «Un appartamento», traducono a Palazzo. Dopo qualche ritardo sanato in corso d'opera, tutti questi soldi risultano essere stati saldati dai 12 componenti del gruppo Lega e dai 10 della lista Zaia, ma non dal ventitreesimo eletto della compagine: Valdegamberi, appunto, già assessore regionale dell'Udc nel 2005, eletto consigliere con Zaia Presidente nel 2015, approdato al Misto nel 2017 (per tenere a bada il capogruppo Piero Ruzzante, quand'era uscito dal Pd per entrare in Articolo 1), iscritto alla Lega da un mese a questa parte.

LA DIFESA

Il punto è proprio questo, si difende il veronese della Lessinia: «Ho preso la tessera solo adesso, mentre all'epoca ero l'unico senza. Per questo l'accordo con il segretario del tempo (l'allora commissario Gianpaolo Dozzo, ndr.) era stato molto chiaro». A distanza di un lustro, Valde lo svela: «Avrei rinunciato a qualsiasi tipo di incarico e dunque di ulteriore indennità, anche nelle commissioni, impegnandomi a fare solo il consigliere. In cambio avrei pagato solo i 23.000 euro iniziali, cosa che ho fatto, così come ne ho donati 2.000 per l'emergenza Covid, alla pari dei miei colleghi. Se i patti sono cambiati, qualcuno dovrebbe almeno avere il buon gusto di dirmelo. Da parte mia non c'è nessun problema, sono pronto a sistemare gli arretrati o anche a non ricandidarmi. Non sono un disoccupato, per me la politica è passione. Ma con la Lega sono sempre andato d'accordo proprio grazie a quell'intesa, tant'è vero che un mese fa mi sono anche tesserato». Silvia Rizzotto, capogruppo di Zaia Presidente, si associa alla difesa: «Stefano è sempre stato molto presente e allineato, anche dopo che è andato nel gruppo Misto. Ha pagato l'importo iniziale e poi è stato esonerato dal versamento mensile, anche se forse qualche collega della Lega non lo sa, mentre io ero al corrente dell'accordo. Forse ora qualcuno cerca di screditarlo, perché tanti vogliono entrare in lista e il nostro governatore ci ha dato indicazione di ricandidarci nella stessa in cui siamo stati eletti, per cui Valdegamberi è destinato di nuovo a far parte della squadra».

IL NODO

A sciogliere il nodo sarà il direttorio. Per il futuro, il recente tesseramento del cimbro dovrebbe risolvere il problema: pagherà. Quanto invece al pregresso, i mal di pancia sono probabilmente causati dalla competizione interna per le preferenze: altri leghisti e zaiani in questa legislatura hanno combattuto ugualmente da soldati semplici, ma hanno anche regolarmente pagato quanto richiesto dal partito.

A.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA