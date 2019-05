Contrasto alla povertà, 2 milioni da Palazzo Balbi per il volontariato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDOVENEZIA È stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto il bando da 2 milioni di euro per progetti del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale che creino solidarietà e vicinanza e aiutino a contrastare povertà, solitudini, devianze e marginalità.Le risorse, finanziate dal Fondo nazionale per il Terzo settore, sono destinate per 697 mila euro a progetti di dimensione locale (con contributi da 15 a 30 mila euro), e per 1,4 milioni a progetti di dimensione provinciale e regionale, con contributi sino...