«Conteggi sbagliati, sarà tutto rivisto»

È Manuela Lanzarin, assessore alla Casa della Regione Veneto, a spiegare cos'è successo con la nuova legge sulle Ater. E a garantire che non ci saranno stangate perché i calcoli erano sbagliati e saranno rifatti. «Con la legge 39/2017 - dice Lanzarin - c'è stata una rivisitazione dei canoni in base all'Isee e non più in base al reddito. È stato anche introdotto un canone minimo di 40 euro. Considerate che c'era anche chi pagava 7 euro di affitto».Però con questa nuova legge aveva addirittura quadruplicato i canoni.«No, c'è stato un...