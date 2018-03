Consiglio regionale premi per 13 dirigenti (e un'altra bocciatura)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PAGELLEVENEZIA È tempo di pagelle per i dipendenti del consiglio regionale del Veneto. L'ufficio di presidenza di Palazzo Ferro Fini ha approvato la relazione sulla performance per il 2017, da cui dipende l'assegnazione della retribuzione di risultato, una torta complessiva da circa 600.000 euro. Un premio che, per quanto riguarda la fascia dirigenziale, andrà a 13 dei 14 interessati: per il secondo anno di fila, infatti, un manager ha ottenuto zero.I VOTILa valutazione dei dirigenti si basa su due componenti. La prima riguarda il...