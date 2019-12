Conservatori del Pd contro modernisti: in ballo c'è l'anti-Zaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAVENEZIA Partito Democratico spaccato in Veneto in vista delle elezioni regionali del 2020. Lo scontro è tra due linee di pensiero. C'è un'area conservatrice che ritiene la partita comunque persa e non è disposta a patti con altre formazioni politiche, civiche innanzitutto, a costo di correre da soli. E c'è un'altra area più modernista che considera il voto della prossima primavera sicuramente difficile, ma vuole provare ad allargare il campo coinvolgendo quanti, finora, tra la cosiddetta società civile, sono stati in panchina. Se...