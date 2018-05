CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFRONTOVENEZIA Passi in avanti per lo Zaiellum, il nuovo sistema elettorale partorito dalla giunta regionale di Luca Zaia per aumentare il premio di maggioranza al candidato che prende più voti. Un premio consistente se si considera che è in ballo il 65% dei seggi se si prende appena il 45% dei voti. Una proposta che la minoranza compattamente contesta, tanto che Pd, M5s, LeU, tosiani e Ap hanno rilanciato proponendo il doppio turno con ballottaggio, esattamente come avviene per l'elezione dei sindaci nei Comuni con più di 15mila...