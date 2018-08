CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFINDUSTRIATREVISO «Quando si semina bene, poi si raccoglie bene». Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Veneto, sintetizza così, con una battuta (ma neppure troppo), il suo commento sull'andamento dell'industria veneta fotografato da Unioncamere. Un commento che vale - spiega - per gli ultimi mesi positivi, ma anche per riassumere le preoccupazioni del mondo imprenditoriale per il prossimo futuro.A giugno, i dati mostrano una crescita in tutti i principali indicatori economici. Zoppas, però, non si nasconde come, anche nella nostra...