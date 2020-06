L'ASSEMBLEA

MESTRE La politica, questa volta, ha risposto in tempi ragionevolmente celeri: un anno solare per portare a casa, con il pressing delle associazioni di categoria, industriali in testa, la Zona logistica semplificata nei territori di Venezia e Rovigo, un altro anno (con l'emergenza Covid-19 di mezzo) per tradurre in realtà quanto previsto a livello comunitario per risollevare le aree industriali in crisi. Vincenzo Marinese, presidente degli industriali veneziani e polesani, e l'assessore regionale alle Attività produttive Roberto Marcato sono certi che per la fine dell'anno la Zls sarà operativa, e potrà contribuire a dare una risposta efficace a un'economia che cerca di risollevarsi dalla crisi indotta dalla pandemia.

Ma l'industriale e il politico, intervistati ieri al terminal Vtp dal direttore del Gazzettino Roberto Papetti nell'ambito dell'assemblea generale di Confindustria Venezia e Rovigo, hanno qualche dubbio sul ruolo che in questa partita potrà avere il sistema creditizio. «Mi auguro che le banche vogliano essere assi portanti della ripresa», ha detto senza peli sulla lingua Marcato: «Dovrebbero mostrare più attaccamento e senso d'appartenenza al territorio - ha aggiunto - devono avere un atteggiamento adeguato alle attese». Niente nomi naturalmente, ma una considerazione generale: «C'è qualcosa da migliorare».

Giudizio condiviso da Marinese, che da imprenditore ha ammesso che «alcuni istituti stanno complicando la vita alle aziende, un vero peccato originale» per chi dovrebbe favorire in questo momento la ripresa del sistema produttivo. Lo stesso rinvio delle scadenze per i mutui, accordato da molte banche, per Marinese è servito agli stessi istituti a evitare di trovarsi con clienti a rischio fallimento e con crediti inesigibili che le avrebbero messo in difficoltà.

A voler guardare il bicchiere mezzo pieno, le critiche suonano come un invito al sistema finanziario di non perdere le opportunità di sviluppo offerte dalla Zona logistica semplificata, che offrirà linee di credito agevolate per le imprese, iter burocratici più brevi e agevolazioni fiscali che dovrebbero attrarre, in base allo studio condotto a suo tempo dall'advisor Ernst & Young, investimenti per 2,5 miliardi di euro e 26mila nuovi posti di lavoro. Tanto che Marinese sta già pensando, una volta realizzata la Zls, di estendere la sua applicazione in altre aree del territorio, nelle province di Padova e Treviso. Una sorta di Patreve economica che, a dispetto di quella amministrativa che da anni anima il confronto politico regionale, potrebbe decollare nell'anno più difficile del sistema economico veneto.

