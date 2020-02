LA SENTENZA

PORDENONE Due processi, due assoluzioni. Il presidente degli industriali pordenonesi Michelangelo Agrusti, ora alla guida di Confindustria Alto Adriatico (nata dalla fusione tra Pordenone e Venezia Giulia) ieri è stato assolto anche dall'accusa di bancarotta semplice, fraudolenta e falso in bilancio. Il pm Monica Carraturo aveva chiesto un anno e 4 mesi per ciascuno degli imputati, ma per il gup Rodolfo Piccin il fatto non sussiste né per Agrusti né per l'allora amministratore delegato della Onda Communication Spa, Giuseppe D'Anna, né per il socio amministratore Giorgio Costacurta. Agrusti, visibilmente commosso e sostenuto dall'avvocato Bruno Malattia, è soddisfatto. In questi anni ha sempre respinto le accuse sostenendo che sarebbe riuscito a dimostrare la verità, ma sentir pronunciare una sentenza di assoluzione è un'altra cosa. «Sono felice - ha detto una volta fuori dall'aula - ma nessuno mi restituisce dieci anni di sofferenze». Ringrazia avvocato, consulenti e, citando Bertold Brecht, anche il giudice a Berlino, per far capire che «la giustizia trionfa sempre».

La Onda Communication era fallita il 19 novembre 2013 come Telecomunicazioni industriali Spa. Dal crac avevano tratto origine due procedimenti per frode fiscale (chiuso nel 2018 con una raffica di assoluzioni) e bancarotta. Ieri si discuteva del presunto aggravio del dissesto di Onda. Secondo il Pm, già dal 31 agosto 2009 la società si sarebbe trovata in stato di insolvenza con un deficit patrimoniale di 1,5 milioni e avrebbe esposto nei bilanci ricavi inesistenti per 7,1 milioni (buona parte dei quali oggetto del processo per frode fiscale chiuso con le assoluzioni). Per far sopravvivere la società sarebbe stato commesso un falso in bilancio.

Il processo si è discusso sugli atti d'indagine e una battaglia di perizie. Malattia non ha fatto sconti a nessuno. «Il processo - spiega l'avvocato - è nato da un equivoco, perché la curatela non aveva esaminato tutta la documentazione. In discussione c'erano operazioni per le quali sarebbe stato necessario eseguire un'indagine puntuale sui documenti della società». I periti della difesa hanno dimostrato che non c'era un aggravio del dissesto e che le poste in bilancio non erano false: «Onda al 31 dicembre 2010 aveva un capitale positivo di 4,7 milioni grazie all'apporto di 2,8 milioni di denaro e ha onorato le sue obbligazioni».

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA