Confindustria ora investe sulla montagna

LA SFIDACORTINA La montagna come opportunità e non come un peso. Lo sguardo verticale che punta alla vetta e non che guarda al fondovalle. È il mantra di Confindustria per la montagna, la nuova cordata che mette insieme le associazioni territoriali dell'arco alpino e degli Appennini. Con l'obiettivo di ragionare insieme sui problemi e sulle soluzioni di territori distanti ma omogenei. Per un'ascesa in cordata, appunto. Come normalmente si fa quando si va in montagna, dove è meglio dividere il peso dello zaino. L'IDEA Confindustria per la...