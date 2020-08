ECONOMIA

MESTRE Dopo il terremoto che ha scosso Confartigianato Metropolitana di Venezia dalle fondamenta, provocando le dimissioni del presidente Salvatore Mazzocca, domani il Consiglio generale di una delle associazioni più importanti del territorio si riunirà per ratificare le dimissioni di Mazzocca e nominare, con quattro mesi di anticipo sulla scadenza, il suo successore. Se sarà rispettato quanto hanno scritto i presidenti dei 7 mandamenti ai primi di agosto, voltando le spalle al presidente e bocciando la sua ricandidatura per il secondo mandato, toccherà a Siro Martin, attuale presidente del mandamento di Portogruaro. Quello di domani è un passaggio fondamentale anche per il rinnovo dei vertici della Camera di commercio Venezia Rovigo che rappresenta tutte le categorie economiche dell'area metropolitana e del Rodigino. Una volta ricostituita la presidenza, infatti, Confartigianato potrà procedere a proporre 3 o 4 nomi per il nuovo Consiglio camerale e per il nuovo presidente che, sempre in base a quella lettera, per l'associazione artigiana dovrebbe essere Roberto Bottan, uno dei due vicepresidenti di Confartigianato e presidente della Cgia Mestre, la più importante tra le sette sedi veneziane, conosciuta anche nel resto d'Italia per il suo Centro studi sull'economia. In base ad un accordo siglato lo scorso febbraio da Mazzocca e dal presidente di Confindustria Venezia Rovigo, Vincenzo Marinese, il prossimo presidente della Camera di commercio non sarà più della Confcommercio, che prima con Albonetti e poi con Giuseppe Fedalto ha mantenuto la poltrona già per quindici anni, ma spetta ad una delle altre categorie. Mazzocca era il candidato in pectore ma il blitz dei mandamenti lo ha fatto fuori, per cui il nuovo nome è Roberto Bottan, sempre che Confindustria e gli altri settori siano d'accordo. (e.t.)

