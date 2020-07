VERSO LE ELEZIONI

MESTRE Un nuovo Piano regionale di sviluppo per il Veneto. A 50 giorni dalle elezioni Confartigianato Veneto brucia i tempi e detta l'agenda a chi si prepara a governare la Regione. Con una premessa sibillina da parte del presidente Agostino Bonomo nel ricordare che «sono 25 anni che chiediamo le infrastrutture necessarie perché siamo rimasti indietro» rispetto ad altre regioni.

LE PRIORITÀ

Il pensiero, spiegherà più tardi, va in primo luogo al completamento di opere già avviate come l'Alta velocità - per la quale a Est di Vicenza «non c'è neanche un tratto di penna» - la Valdastico Nord o il collegamento autostradale o ferroviario con l'Austria, caro soprattutto alla presidente bellunese di Confartigianato Claudia Scarzanella che ricorda come l'isolamento rappresenti un grave problema per chi lavora nel comparto produttivo e turistico.

Ma sono 15 le linee d'intervento elaborate dagli artigiani nel documento che sarà consegnato a chi governerà il Veneto, con l'invito a dialogare con le altre regioni del Nord (ma anche con lo Stato) per lo sviluppo di alleanze per le infrastrutture materiali e immateriali. Un punto di partenza, per gli artigiani, è dato dalle Olimpiadi: «Il Veneto non si chiuda - auspica Bonomo - ma dialoghi con le regioni contermini», con le quali, ricorda il direttore Sergio Maset, il Veneto fornisce il 40% del Pil nazionale e il 55% dell'export. L'altra opportunità è fornita dall'emergenza sanitaria che, attraverso l'Europa, porterà un tesoretto di 209 miliardi da investire per sostenere la ripresa: negli interventi previsti per la competitività, il Green Deal (ovvero l'efficientamento energetico) e la digitalizzazione gli artigiani, come ricorda il presidente trevigiano Vendemiano Sartor, già assessore regionale alle Attività produttive, vogliono avere voce in capitolo nella ripartizione dei fondi che arriveranno da queste parti.

LOTTA ALLA BUROCRAZIA

Ma il post-emergenza può portare anche a combattere l'eccesso di burocrazia: «Le esperienze del nuovo ponte di Genova e il Passante di Mestre insegnano che si può dare un colpo di spugna alle incrostazioni burocratiche», dice Bonomo. L'idea è di promuovere una sorta di «federalismo cooperativo» per dare valore al policentrismo, segno distintivo del Veneto, favorendo forme di governo più efficaci anche attraverso la fusione di Comuni.

LA FORMAZIONE

Un capitolo a sè riguarda la formazione: gli artigiani veneti, con il vice presidente Roberto Boschetto, puntano a raddoppiare gli iscritti agli Its, gli Istituti tecnici superiori che garantiscono un accesso più rapido al lavoro nelle figure più richieste dalle piccole e medie imprese. Negli ultimi cinque anni l'accesso è quasi triplicato e la domanda di personale specializzato è in continuo aumento. Ma gli scenari introdotti dal Covid-19 pongono anche altre questioni, come l'impiego delle risorse per l'occupazione. «Siamo alle prese con il Reddito di cittadinanza, il Reddito d'inclusione e la cassa integrazione - sbotta Vendemiano Sartor - ma mi domando se si vuole anche valorizzare il lavoro», per il quale sono a disposizione ingenti risorse europee. Che peraltro sono state ben impiegate, spiegano gli artigiani, dato che negli ultimi anni tutti i bandi di finanziamenti comunitari sono andati in overbooking da parte degli iscritti, che con l'emergenza Covid-19 hanno imparato a rapportarsi sempre di più con gli strumenti digitali: i 12mila contatti quotidiani sono diventati 30mila durante il periodo del lockdown.

Alberto Francesconi

