«Condannato senza traduzione in arabo» Ma il killer è diventato italiano: in carcere

LA SENTENZATREVISO Aveva ucciso ed era scappato: una fuga durata quasi tre decenni, finché tredici mesi fa l'assassino era stato rintracciato e catturato, in forza di una condanna definitiva a 15 anni emessa in contumacia dalla Corte di Assise di Treviso. A quel punto Lekbir Souhair aveva deciso di tentare il tutto per tutto, arrivando fino in Cassazione per sostenere di non aver potuto capire il contenuto del verdetto di colpevolezza e dell'ordine di carcerazione: «Il ricorrente, benché divenuto cittadino italiano, non è in grado di...