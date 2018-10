Condannato l'ex rappresentante della Regione Veneto a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOVENEZIA L'ex rappresentante della Regione Veneto a Roma Paolo Bellieni, nominato nel 2005 dall'allora governatore Giancarlo Galan, con cui era in rapporti di amicizia, è stato condannato dal Tribunale di Roma a tre anni di reclusione per peculato.La vicenda riguarda spese sostenute e non giustificate nel corso del suo ufficio nella capitale, negli anni compresi tra il 2008 e il 2010. Per gli stessi illeciti Bellieni era stato condannato dalla Corte dei Conti di Roma a risarcire la Regione Veneto con oltre 95mila...