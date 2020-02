Il padovano Marco Marin è deputato di Forza Italia. Un partito che, secondo l'azzurro, dovrà far parte a pieno titolo della coalizione che sosterrà la candidatura di Luca Zaia al suo terzo mandato da governatore. «Alle prossime Regionali il centrodestra sarà unito anche in Veneto, come prevede l'accordo tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni», dice.

Roberto Marcato ha dichiarato che, se non sarà stretto «un patto di sangue sull'autonomia» con Fi e Fdi, la Lega andrà da sola. Cosa risponde?

«L'autonomia è un obiettivo che abbiamo l'obbligo di raggiungere perché i veneti si sono espressi in modo chiarissimo nel referendum del 22 ottobre 2017, istituito da una legge voluta proprio dal gruppo regionale di Forza Italia e sostenuta dal resto del centrodestra. Quindi da parte nostra vale l'impegno preso dalla coalizione con il popolo veneto. Naturalmente per ottenere la riforma ci vorrà però anche un Governo di centrodestra, dato che l'attuale esecutivo assistenzialista, statalista, centralista e giustizialista è l'esatto contrario del principio di autonomia».

Crede sarà possibile questa doppia condizione?

«Abbiamo già dato l'avviso di sfratto al Governo giallorosso dopo le Regionali di Basilicata, Molise, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria, visto che ora siamo 7 a 1 per il centrodestra. Sono sicuro che gli daremo lo sgombero definitivo con la vittoria in Veneto».

Non teme una modifica degli equilibri nell'asse del centrodestra, considerato il peso della componente sovranista?

«L'alleanza non è in discussione. Certo, le differenze ci sono: noi siamo moderati, cattolici, liberali e popolari. Ma tutti insieme possiamo portare avanti progetti e programmi concreti, guidati da Zaia che è il presidente di Regione più amato d'Italia, così come Luigi Brugnaro è il sindaco più stimato. I nostri avversari sono altri: Pd, Leu, Iv e M5s, quelli che promuovono le misure assistenzialistiche anziché sostenere le imprese come farebbe e farà Forza Italia».

Vuol dire che Fi prenota già l'assessorato regionale allo Sviluppo Economico?

«No, queste sono considerazioni che verranno dopo il voto e spetteranno al nostro coordinatore regionale (Michele Zuin, ndr.). A me interessa fare le cose giuste per i veneti». (a.pe.)

